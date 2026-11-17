En condiciones de pasar a la sala de la Cámara de Diputados, donde se verá como primer punto de la sesión de este miércoles 17, quedó el proyecto que equipara el derecho de sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, luego que la Comisión de Hacienda aprobara las normas de su competencia.

Cabe recordar que, a través de esta propuesta, también se crea un fondo solidario de sala cuna, financiado mediante una cotización previsional, destinado a costear el acceso a salas cunas de los hijos menores de dos años de las y los trabajadores.

Estas normas buscan eliminar el desincentivo a la contratación de mujeres, fomentar su participación laboral y contribuir a reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres.

La instancia abordó la iniciativa en dos jornadas. En la primera, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, explicó los alcances del texto, al tiempo que detalló las modificaciones efectuadas en la Comisión de Trabajo. En la segunda sesión, el grupo parlamentario procedió a votar.

Primero, se respaldó, por la unanimidad de once votos a favor, el grueso del articulado. Luego, por 9 votos a favor y dos en contra, se aprobó la norma relacionada con el copago/subsidio, cuya votación separada solicitó el diputado Carlos Bianchi.

En dicho marco, el legislador llamó al secretario de Estado a tratar de hacer un esfuerzo mayor y llegar a una cobertura del 100% para ciertos grupos, en especial, considerando la cobertura que habrá en determinadas regiones.

Rau indicó que la fórmula presentada fue fruto de un amplio trabajo y recordó que se conformará una comisión técnica que estudiará los aportes para sala cuna en cada provincia. “Es la mejor solución a la que hemos llegado”, sentenció.

SALA CUNA PARA TRABAJADORES

El proyecto, en segundo trámite constitucional, consta de 22 artículos permanentes, distribuidos en dos títulos, y 13 artículos transitorios. Entre sus principales modificaciones a la actual norma del Código del Trabajo está la eliminación del requisito que la empresa cuente con veinte o más trabajadoras para que nazca la obligación de proveer sala cuna.

También se establece la obligación para los empleadores de enterar una cotización de 0,3% para financiar el Fondo de Sala Cuna, que se compensará con una rebaja de 0,15% en la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario y de 0,15% en la destinada a las Cuentas Individuales por Cesantía. Los trabajadores independientes cotizarán un 0,30% de sus rentas imponibles.

Asimismo, se permite que los empleadores mantengan salas cunas anexas o conjuntas al lugar de trabajo de manera voluntaria; se regula cómo se ejercerá el derecho cuando ambos padres sean trabajadores, estableciendo reglas de preferencia y mecanismos para resolver desacuerdos; y precisa que el financiamiento de salas cunas anexas o comunes será de cargo exclusivo del Fondo de Sala Cuna.

APLICACIÓN GRADUAL

La propuesta establece una aplicación gradual:

Al año de publicada la ley: Trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las de casa particular, y los trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño por resolución judicial.

Trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las de casa particular, y los trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño por resolución judicial. Tras tres años de publicada la ley: Trabajadores regidos por el Código del Trabajo cuya madre del niño no trabaje y se encuentre estudiando o buscando activamente empleo.

Trabajadores regidos por el Código del Trabajo cuya madre del niño no trabaje y se encuentre estudiando o buscando activamente empleo. Al cuarto año: Todos los trabajadores incluidos aquellos que se desempeñen en las entidades del sector público.

Para los trabajadores independientes se establece una secuencia análoga.

Las diferencias entre el aporte de sala cuna y la matrícula o mensualidad cobrada por el establecimiento serán de cargo del trabajador o de quien haga uso de la sala cuna, salvo acuerdo expreso entre las partes.

En lugar de obligar al empleador a financiar un monto equivalente al aporte, se dispone que la mora en las cotizaciones o el incumplimiento del deber de informar no afectará la continuidad del servicio de sala cuna, debiendo el Instituto de Previsión Social exigir al empleador la restitución de las sumas pagadas con cargo al Fondo.

Finalmente, entre otros variados puntos, se regula que el Servicio de Tesorerías informe al Instituto de Previsión Social las cotizaciones efectivamente enteradas, que el independiente acceda al aporte desde el 1 de julio del año en que pagó las cotizaciones y hasta el 30 de junio del año siguiente.

PURANOTICIA