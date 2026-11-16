Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general y particular proyecto para frenar alza de combustibles

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para frenar el alza de los combustibles.

La iniciativa no solo busca revertir el reciente incremento de precio de los combustibles, sino que también congelar el precio hasta el 31 de marzo de 2027.

Además, contempla modificaciones a los beneficios tributarios para el transporte de carga.

En ambas votaciones el proyecto consiguió la unanimidad. En la votación en general, obtuvo 13 respaldos , ningún voto en contra y cero abstenciones.

Mientras que en la votación en particular, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

De esta manera, la iniciativa del Gobierno avanzó a la Sala de la Cámara de Diputados, que la discutirá y votará a partir de las 15:00 horas de este lunes.

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