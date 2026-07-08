Comisión de Educación del Senado aprueba en particular el proyecto de ley de Sala Cuna Universal

La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular el proyecto de ley de Sala Cuna Universal que beneficiará a todas las trabajadoras, no solo de las empresas más grandes del país. El texto pasó a la Comisión de Hacienda.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presente en la sesión, destacó que "recibimos a más de 30 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que decían, ‘ministro, no borre con el codo lo avanzado’. Hemos honrado esa postura".

El proyecto elimina la exigencia del Artículo 203 del Código del Trabajo, que indica que solo empresas con veinte o más trabajadoras deben asegurar el derecho de sala cuna.

Además, crea un fondo de sala cuna que será financiado con una cotización adicional de 0,35%, compensada con una disminución por igual porcentaje de las cotizaciones que paga el empleador al seguro de cesantía.

Asimismo, existirá un aporte fiscal de 11.631 UTM (aproximadamente $10 mil millones) en los dos primeros años siguientes a la publicación de la ley.

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