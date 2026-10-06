Comisión de Constitución del Senado despacha proyecto que aumenta sanciones en ley de responsabilidad penal adolescente

Tras terminar la revisión de las indicaciones presentadas a la iniciativa, la Comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

Durante el trámite de esta iniciativa, la comisión aprobó disposiciones que establecen un techo máximo de 10 años para menores de 14 a 16 años de edad y de 15 años para jóvenes de 16 y 17 años.

En la última sesión en que se analizó el proyecto, el debate estuvo centrado en las disposiciones que dicen relación con lo que ocurre en casos de quebrantamiento de condenas y las fugas de los menores, pues a juicio de algunos integrantes se generarían diferencias en comparación con el régimen que rige a los adultos infractores de ley.

Sobre los efectos de la fuga o evasión de los menores que estén cumpliendo condena, la comisión aprobó que sea considerada como quebrantamientos de condena.

El presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, explicó que las mmodificaciones que aprobó la instancia “van a permitir sancionar con mayor severidad a quienes cometen los delitos más violentos. Uno de los cambios más importantes es aquel que establece que en los delitos de mayor gravedad siempre se deberá cumplir una parte de la pena privado de libertad. Esto significa, por ejemplo, que, frente a un homicidio, una violación, un robo con violencia u otros delitos especialmente graves, tendrá que existir una consecuencia efectiva y un período real de encierro para el joven infractor”.

Agregó que “la reinserción seguirá siendo fundamental, pero no se va a transformar en una excusa para debilitar las sanciones. Con esto queremos dar una señal clara: en Chile, los delitos violentos no salen gratis”.

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