La Comisión de Constitución del Senado aprobó y despachó a Sala el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos graves cometidos por adolescentes y reforzar la seguridad pública.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, valoró el avance legislativo y destacó la importancia de continuar perfeccionando las herramientas del Estado para fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente, promoviendo una respuesta adecuada frente a los delitos graves y favoreciendo los procesos de reinserción social.

La iniciativa contempla una serie de modificaciones al sistema de responsabilidad penal adolescente. Entre sus principales ejes se encuentran el fortalecimiento de las sanciones, mayores exigencias para la sustitución de condenas, la incorporación de la reincidencia y nuevas condiciones para el cumplimiento de penas de adolescentes que alcanzan la mayoría de edad, resguardando también los objetivos de reinserción social.

En la misma sesión, la Comisión de Constitución aprobó en general, por unanimidad y con cinco votos a favor, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de asociaciones delictivas o criminales, cuando sean utilizados para cometer ilícitos.

Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa del Ejecutivo orientada a mejorar la respuesta penal frente a delitos graves, abordar la participación de adolescentes en actividades criminales y enfrentar su reclutamiento por parte de organizaciones delictivas.

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