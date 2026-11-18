La Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto que busca tipificar como delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales.

La instancia aprobó en general la iniciativa que se encuentra en su segundo trámite en el Senado. Previo a la votación, la Comisión escuchó a representantes del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, además del relato del periodista Matías Sánchez, autor del libro “Soldadito del narco” que narra la historia de un niño de 13 años que fue reclutado por dos hermanas narcotraficantes y que falleció a los 17 años en situación de calle.

El proyecto sanciona a quien induzca, facilite, promueva o capte a un niño, niña o adolescente para que participe en una asociación delictiva o criminal.

Se propone castigar con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio (de 61 días a 3 años), si el menor de edad es reclutado para una asociación delictiva y dicha pena se incrementa a presidio menor en sus grados medio a máximo (de 541 días a 5 años), si se le recluta para una asociación criminal.

Asimismo, se señala que el consentimiento del niño, niña o adolescente no eximirá al reclutador de su responsabilidad por el delito. Además, se establece que si el reclutador también es parte de una organización delictiva o criminal se le impondrán, además, de las penas previstas en esta disposición, las establecidas en los artículos 292 o 293, según corresponda.

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