Comisión de Agricultura del Senado oficia al Presidente Kast para que se establezca diálogo para resolver conflicto con camioneros

La Comisión de Agricultura del Senado, presidida por la senadora Alejandra Sepúlveda (IND), aprobó por unanimidad oficiar al Presidente José Antonio Kast, y al ministro del interior, Claudio Alvarado, a fin de establecer el diálogo necesario y urgente para resolver el conflicto con los camioneros y no afectar aún más al sector agrícola.

La parlamentaria señaló que tomaron dicha decisión “por la grave situación hoy día que vive la agricultura, fundamentalmente, de la zona central de Chile, que es agricultura de exportación”.

Asimismo, la legisladora por la región de O'Higgins recalcó que el sector de agricultura "no puede esperar y las complicaciones hoy día que tenemos con los camioneros sin duda está agravando esta situación y al mismo tiempo, la distribución de los alimentos a lo largo del país".

"Es por eso que instamos en forma urgente, lo antes posible, el diálogo de este Gobierno con los camioneros, con los transportistas de nuestro país. Esto es urgente para el sector agrícola”, concluyó la senadora.

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