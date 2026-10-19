Comienza pago de la primera cuota de la Deuda Histórica a un segundo grupo de profesores: 6.300 beneficiados

A partir de este lunes 19 de octubre, la Tesorería General de la República concretará el pago de la primera cuota del grupo 2 de la Ley N°21.728, promulgada en 2025 y que establece un aporte económico para los profesores afectados por el traspaso de la educación pública a los municipios durante la década de 1980.

En esta oportunidad se beneficia a 6.300 docentes, siendo el segundo año de la aplicación del beneficio.

El pago de la primera cuota del beneficio se pagará entre este lunes 19 y el viernes 23 de octubre, a través de la Tesorería General de la República. En tanto, el grupo de beneficiarios de este año recibirá la segunda cuota en enero de 2027, según establece la ley. Sumando ambos pagos, cada beneficiario recibirá $4.500.000 (reajustadas por IPC en cada oportunidad).

Para recibir este pago, los beneficiarios de este año debieron indicar una cuenta bancaria válida, al momento de realizar su inscripción en el sitio soluciondeudahistorica.mineduc.cl. De no disponer o no haber informado una cuenta bancaria, el pago se podrá solicitar en cualquier caja de una sucursal del Banco Estado.

Cabe destacar que las regiones que concentran el mayor número de docentes que recibirán el aporte son la Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y La Araucanía.

Región Cantidad de docentes Antofagasta 128 Arica y Parinacota 53 Atacama 47 Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 44 Coquimbo 284 De la Araucanía 423 De los Lagos 509 De los Ríos 145 Del Biobío 865 Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 324 Del Maule 353 Magallanes y de la Antártica Chilena 86 Metropolitana de Santiago 1.994 Ñuble 143 Tarapacá 30 Valparaíso 872 Total general 6.300

PROCESO ÚNICO DE POSTULACIÓN

Para recibir este aporte, existe un único proceso de postulación, a través de la plataforma soluciondeudahistorica.mineduc.cl, haciendo clic en el botón “Si no has postulado, hazlo “AQUÍ””, con su RUT y su Clave Única. Los docentes que aún no han entregado los antecedentes necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N°21.728, podrán realizar este trámite hasta el 31 de diciembre de 2026.

Quienes ya realizaron este trámite podrán consultar el estado de su solicitud en la misma web, pinchando en el botón “Revisa el estado de tu trámite “AQUÍ””, accediendo también con RUT y Clave Única.

En el caso de docentes que hayan iniciado demandas contra el Estado por el incumplimiento de este aporte, requieren firmar una declaración de desistimiento de acciones judiciales para acceder al pago. Quienes se encuentren en esta situación, deben entregar su solicitud de desistimiento en el trámite disponible en la web soluciondeudahistorica.mineduc.cl, y en caso de que cumplan con los demás criterios establecidos en la ley, quedarán habilitados para recibir su pago en los siguientes grupos anuales establecidos en la normativa hasta el año 2030.

Cabe recordar que cada año se define un grupo de beneficiarios que recibirán la asignación, priorizando a las personas de mayor edad que, al momento de la asignación, cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley, fijando la entrega de beneficios hasta el 2030. Se proyecta que, en total, más de 57 mil docentes podrán acceder a este beneficio.

PURANOTICIA