Comerciante fue baleado tras violenta disputa por un puesto en la feria de Peñalolén

Una discusión por un puesto en la Feria del Valle de Peñalolén culminó con un comerciante baleado por un sujeto cuando se dirigía a su domicilio en un camión 3/4. La víctima colisionó contra la reja de una casa.

El ataque se produjo en calle Venezuela, donde el afectado conducía su vehículo de carga. Dos individuos que se movilizaban en un automóvil lo interceptaron y uno de ellos disparó en su contra, para luego darse a la fuga.

Producto del ataque, la víctima recibió impactos en el tórax de carácter grave que le hicieron perder el control del camión, por lo que se estrelló con el perímetro de una vivienda. Vecinos los trasladaron al Hospital Luis Tisné de Peñalolén, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya tendría identificado al autor. Se trataría de un familiar que ya mantenía rencillas con la víctima por la ubicación de los puestos en la feria.

A respecto, el inspector Nelson Morales indicó que "la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptada por otro vehículo del cual desciende el copiloto quien, premunido de un arma de fuego, efectúa diversos disparos".

PURANOTICIA