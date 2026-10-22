Colisión múltiple entre autos, buses y camión deja varios lesionados en la ruta 5 en Renca

Al menos nueve personas resultaron lesionadas tras una colisión múltiple que involucró a cinco vehículos en la Autopista Central, en la comuna de Renca, región Metropolitana.

Debido al accidente que se registró a la altura de Avenida Domingo Santa María, se mantiene el corte total de la ruta 5 al sur.

El siniestro vial involucró a un camión de alto tonelaje, vehículos particulares y buses del transporte público.

Uno de los automóviles quedó aplastado entre otros dos vehículos, mientras que una minivan también terminó con importantes daños.

TransporteInforma región Metropolitana reportaron en X: "ALERTA DE TRÁNSITO (19:32). CORTE TOTAL de ruta 5 al sur, sector Domingo Santa María, debido a colisión múltiple que involucra a cinco vehículos.

"Todo el flujo es desviado hacia la salida a Av. Domingo Santa María. Alta congestión Renca", añadieron.

Tres compañías de Bomberos y ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrieron al lugar, además de equipos de emergencia de la autopista.

(Imagen: @TTISantiago)

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