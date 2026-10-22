Colisión múltiple entre autos, buses y camión deja varios lesionados en la ruta 5 en Renca

Uno de los automóviles quedó aplastado entre otros dos vehículos, mientras que una minivan también terminó con importantes daños.
Al menos nueve personas resultaron lesionadas tras una colisión múltiple que involucró a cinco vehículos en la Autopista Central, en la comuna de Renca, región Metropolitana.
Debido al accidente que se registró a la altura de Avenida Domingo Santa María, se mantiene el corte total de la ruta 5 al sur.
El siniestro vial involucró a un camión de alto tonelaje, vehículos particulares y buses del transporte público.
Uno de los automóviles quedó aplastado entre otros dos vehículos, mientras que una minivan también terminó con importantes daños.
TransporteInforma región Metropolitana reportaron en X: "ALERTA DE TRÁNSITO (19:32). CORTE TOTAL de ruta 5 al sur, sector Domingo Santa María, debido a colisión múltiple que involucra a cinco vehículos.
"Todo el flujo es desviado hacia la salida a Av. Domingo Santa María. Alta congestión Renca", añadieron.
Tres compañías de Bomberos y ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrieron al lugar, además de equipos de emergencia de la autopista.
(Imagen: @TTISantiago)
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