Colisión entre patrulla policial y bus RED deja a dos carabineros lesionados en Maipú

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados tras un accidente de tránsito que involucró a un vehículo policial y un bus del sistema RED en Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche de este martes 20, en la intersección de avenida 5 de Abril con Alberto Llona, en el sector de la Plaza de Maipú, donde la patrulla colisionó con una máquina del transporte público con pasajeros.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los uniformados se desplazaban a un procedimiento policial con las luces de emergencia encendidas al momento del impacto.

Así lo explicó el teniente Felipe Lorca, de la Prefectura SIAT de Carabineros, quien indicó que los funcionarios "se trasladaban a un procedimiento, en donde se encontraban haciendo uso de sus elementos visuales para poder ser visibles".

Producto de la colisión, ambos carabineros debieron ser trasladados hasta el hospital institucional. Pese a las lesiones sufridas, los dos se encuentran fuera de riesgo vital.

En cuanto a los ocupantes del bus RED, ninguno resultó lesionado, según los antecedentes disponibles.

Las circunstancias en que se produjo el accidente están siendo investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, unidad que deberá establecer las causas de la colisión y determinar las eventuales responsabilidades.

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