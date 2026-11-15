Colegio de Profesores se suma a marcha de No Más AFP este 28 de noviembre

A 45 años de la implementación del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se sumó al llamado a marchar este sábado 28 de noviembre, convocatoria impulsada por la Coordinadora Nacional No Más AFP.

El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, anunció que “las profesoras y profesores estaremos el 28 de noviembre marchando con nuestras banderas, levantando nuevamente con fuerza el clamor por terminar con este sistema que es una verdadera estafa”.

El dirigente señaló que “lo que ocurrió recientemente con el Fondo E así lo demostró. Conozco el caso dramático de colegas que están a punto de jubilar y tuvieron esta pérdida tremenda por la irresponsabilidad de los ejecutivos de las AFP”.

Asimismo, el líder del profesorado chileno explicó que “más allá de la irresponsabilidad de los ejecutivos, este es un mal sistema. Requerimos un sistema de seguridad social real y esa sigue siendo nuestra demanda. Por eso estaremos el 28 de noviembre, junto con los demás trabajadores, trabajadoras y la familia chilena, marchando para levantar con fuerza la consigna ‘No Más AFP’”.

Por su parte, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP, sostuvo que “nuestra demanda es restituir un sistema público de seguridad social para todos los chilenos y chilenas, por lo que los invitamos especialmente a marchar activamente por esta reivindicación tan relevante para nuestro país”.

PURANOTICIA