El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, denunció procedimientos policiales que calificó como “vejatorios y humillantes” contra docentes detenidos al interior de establecimientos educacionales y solicitó a Carabineros crear un protocolo específico para este tipo de situaciones.

El dirigente abordó el tema en una reunión con el general inspector Rodrigo Espinoza, instancia en la que denunció la forma en que funcionarios policiales han detenido a docentes al interior de recintos educacionales y solicitó la creación de un protocolo específico para los colegio.

“Cuando ha habido procedimientos a nuestros colegas es absolutamente desproporcionados, donde profesores, profesoras que son denunciadas por situaciones escolares, han sido sacadas y detenidas, sacadas del establecimiento, esposadas frente a toda su comunidad, circulando por el patio, saliendo por la entrada principal a la vista de todo el mundo en un tratamiento a nuestro entender vejatorio y humillante, además desproporcionado que no tiene justificación”, aseguró Aguilar.

El presidente del magisterio agregó que “creemos que esposar a una profesora que no va a agredir a un funcionario de carabineros, que no va a intentar huir, que no está además siendo acusada de una situación extrema, sino que está siendo acusada de una situación escolar. Nos parece absolutamente desproporcionado, le solicitamos que hubiera un protocolo específico para establecimientos escolares que él reconoció que no existía”.

MARCHA DE LA CONFECH

Otro de los puntos que presentó el gremio -a través de registros audiovisuales- fue el actuar policial y el uso de gases lacrimógenos durante la movilización del pasado 1 de octubre convocada por la Confech.

Mario Aguilar sostuvo que “hubo una represión, a nuestro entender injustificada contra manifestantes que no estábamos haciendo absolutamente ningún acto de violencia ni ningún acto de agresividad, que estábamos cumpliendo con el recorrido que estaba autorizado”.

“Sin embargo, tuvimos una fuerte represión. Le mostramos los videos también. En principio él estimó que era una materia que se justificaba investigarla porque los videos eran bastante evidentes que por parte nuestra no había ninguna acción agresiva que justificara un procedimiento represivo”, agregó.

Consultado sobre próximas manifestaciones, Mario Aguilar advirtió que “lo que corresponde es que podamos ejercer el derecho a manifestarnos, derecho garantizado constitucionalmente. Siempre nuestras marchas son con autorización”.

“Esperamos que se respete obviamente el derecho a manifestar que tenemos, que el propio Presidente Kast ha reconocido en reiteradas ocasiones, pero que en los hechos no ha sido cabalmente respetado a la vista de lo que ha ocurrido en alguna de las marchas”, aseguró el líder docente.

PARO MARTES 24

Finalmente, el presidente nacional del magisterio confirmó que en la reunión se notificó formalmente a Carabineros sobre la jornada de movilización de la próxima semana.

“Le hicimos ver que estamos convocando el próximo martes 24 una marcha acá en la Alameda porque va a haber paralización docente y marcha por la defensa de Educación Pública, obviamente le solicitamos que se nos permita realizarla con toda la tranquilidad que habitualmente han sido las marchas docentes y no tuviéramos que vernos expuesto a una situación como la que ocurrió en octubre”, finalizó.

(Imagen: Colegio de Profesores)

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