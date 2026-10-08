Colegio de Profesores cuestiona a ministra Arzola por fin del programa "Yo Elijo Mi PC" y acusa razones económicas

El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, cuestionó las declaraciones de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien afirmó que el programa «Yo Elijo Mi PC» ha tenido un “nulo impacto” y que, debido a ello, fue eliminado del Presupuesto 2027.

Aguilar calificó los dichos de la autoridad como “sorprendentes”. “Ella, como ministra de Educación, debe defender los programas de su cartera y no justificar decisiones que son únicamente economicistas, que no tienen un fundamento pedagógico, ni técnico, ni educativo”, indicó.

En esa línea, Aguilar sostuvo que “son simplemente recortes de recursos por una cuestión económica vinculada al ajuste fiscal, para compensar los 4.800 millones de dólares menos que se recibirán producto de la reforma tributaria que rebajó los impuestos a los súper ricos de este país”.

Además, afirmó que no existen fundamentos para eliminar el programa y cuestionó las razones entregadas por la ministra: "¿Cuáles son las evidencias de lo que está aseverando? ¿Cómo puede ella asegurar que la entrega de un computador a un niño o niña —que no tiene ninguna posibilidad de acceder a ello por la realidad de su familia— no tenga un impacto? ¿Cómo lo puede medir? ¿Cuáles son las evidencias? Esas no se han mostrado".

Finalmente, Aguilar emplazó a la ministra de Educación y sostuvo que tiene que "plantarse frente al ministro de Hacienda y al presidente, y convencerlos de la necesidad de los recursos, no aparecer justificando recortes que no tienen ningún fundamento pedagógico y que producen un grave daño social".

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