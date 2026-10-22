Colegio de Profesores anuncia acciones legales por millonarias pérdidas del Fondo E

El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, expresó su indignación por las multimillonarias pérdidas de las AFP, especialmente por el perjuicio de US$7.700 millones en el Fondo E.

Aguilar calificó esta situación como un "escándalo" y un "fraude social", criticando que un fondo originalmente promovido como libre de riesgos hoy encabeza los peores índices de rentabilidad.

"El Fondo E, que nos dijeron era seguro, donde supuestamente no había riesgo, resulta que ahora es el que registra las mayores pérdidas. Y pérdidas escandalosas por la irresponsabilidad de las AFP y de sus altos ejecutivos", dijo.

También alertó por el drama humano que este escenario financiero significa para el sector docente: "He visto colegas llorando, personas que me dicen que están a punto de jubilar y van a tener una pérdida enorme en el valor de su pensión por culpa de estos irresponsables".

Frente a la gravedad de los hechos, Aguilar informó que el equipo jurídico del gremio docente ya se encuentra recabando los antecedentes necesarios para iniciar una ofensiva en tribunales.

"Como Colegio de Profesores estamos estudiando las acciones legales que corresponden. Si hubiera un mínimo de decencia en el Poder Judicial, esta gente tiene que ser sancionada y tiene que pagar por lo que ha hecho", enfatizó.

Finalmente, afirmó que "la culpa la tienen los ejecutivos irresponsables, que se enviciaron con inversiones de supuesto riesgo, pero los costos los pagamos los trabajadores y trabajadoras mientras ellos siguen recibiendo sus multimillonarios sueldos de 20, 30 o 40 millones al mes. Esto no puede ser, no es aceptable y algo tenemos que hacer".

PURANOTICIA