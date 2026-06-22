Colegio de Abogados expulsa a Luis Hermosilla tras investigación ética en su contra por el caso Audio

El Colegio de Abogados informó que Luis Hermosilla fue expulsado del organismo por su relación en con el denominado caso Audio.

A través de un comunicado, se indicó que "con fecha 10 de abril de 2024 y 27 de enero 2025, de oficio y por instrucción del Presidente de la época, se iniciaron investigaciones disciplinarias a propósito de hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento Disciplinario, en contra del abogado colegiado señor Luis Edgardo Hermosilla Osorio".

Se añade que "en mérito del análisis de los hechos y de las investigaciones efectuadas, con fecha 4 de junio de 2026 el Tribunal Ético dictó sentencia, resolviendo unánimemente sancionar al profesional antes señalado con la medida de expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de los Estatutos".

El documento de la asociación gremial añade que "el día 17 de junio 2026 y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28° del reglamento Disciplinario y, conforme a lo establecido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, la parte reclamada ha presentado recurso de apelación respecto de la citada sentencia, el que deberá ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago".

El escrito finaliza indicando que "el Colegio de Abogados reafirma su compromiso con la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión y con el adecuado funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía".

PURANOTICIA