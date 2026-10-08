Clínica UC Christus San Carlos de Apoquindo suspende atención de urgencia y consultas médicas tras afectación por aluvión

La Clínica UC Christus, afectada por el aluvión de San Carlos de Apoquindo en Las Condes, informó que "los pacientes hospitalizados se encuentran a salvo y continúan recibiendo atención por parte de nuestros equipos clínicos. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar evacuaciones".

Como medida preventiva, añadió, "hemos suspendido la atención del Servicio de Urgencia, así como las consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante hoy jueves 8 y mañana viernes 9 de octubre".

"Nuestros equipos de emergencia se encuentran trabajando para abordar esta contingencia, evaluar sus efectos y adoptar las medidas necesarias para restablecer la atención en condiciones seguras", agregó.

También pidió "a nuestros pacientes y a la comunidad no acudir a la Clínica San Carlos de Apoquindo mientras se mantenga esta situación. Agradecemos la comprensión de nuestros pacientes y sus familias, así como el compromiso y trabajo de nuestros equipos".

PURANOTICIA