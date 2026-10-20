Clases se reanudarán este miércoles en cinco regiones tras las suspensiones preventivas por el sistema frontal

El Ministerio de Educación anunció la reanudación de clases para las regiones Metropolitana, Coquimbo, Antofagasta, Valparaíso y O’Higgins para este miércoles 21 de octubre, luego que fueran suspendidas por el sistema frontal que afecta a diversas zonas del país.

La cartera recomendó a las familias "mantenerse informadas a través de sus establecimientos educacionales ante posibles situaciones particulares", detallaron en la cuenta de Instagram de Mineduc, siendo la última actualización de la información a las 19:45 horas".

En Valparaíso las comunas de Los Andes, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Catemu, Putaendo, Santa María, Cabildo, Petorca, La Ligua, Quillota, La Calera, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué no tuvieron clases este martes.

El Servicio Local de Educación Pública (Slep) Marga Marga dio a conocer que se reanudarán las clases en la provincia de Marga Marga, correspondiente a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

Pese al anuncio del Ministerio de Educación, la Municipalidad de Quillota confirmó que, tras la evaluación del COGRID comunal, se determinó mantener la suspensión en todos los establecimientos municipales de la RED-Q.

La Calera y Nogales también determinaron continuar con la medida en determinados establecimientos educacionales, incluyendo jardínes infantiles y colegios municipales.

Este martes, el Mineduc suspendió las clases en 10 comunas de la región Metropolitana, las cuales fueron declaradas en alerta roja. Se trata de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Esta misma decisión fue tomada para las comunas Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco en la región de O'Higgins por riesgo de remoción en masa.

En tanto, en la región de Coquimbo, las clases fueron suspendidas para las comunas de Salamanca, Illapel, Combarbalá, Canela, Los Vilos, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Paihuano y Vicuña, como forma de "resguardar la seguridad de las comunidades educativas".

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