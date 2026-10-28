Cinco nuevos vehículos blindados de Carabineros reforzarán el control fronterizo en la Macrozona Norte

Carabineros presentó cinco camionetas blindadas que permitirán incrementar las capacidades operativas del personal policial desplegado en la Macrozona Norte, especialmente en sectores de difícil acceso.

Los vehículos cuentan con tracción 4×4, protección antibalística, equipamiento policial, sistemas de grabación audiovisual y autonomía reforzada para responder a las exigencias del servicio en zonas fronterizas.

Su distribución contempla dos camionetas para la región de Arica y Parinacota, destinadas a la Tenencia Visviri y la Tenencia Chungará; dos para la Región de Tarapacá, correspondientes a la Subcomisaría Colchane y la Tenencia Ujina; y una para la región de Antofagasta, destinada a la 2.ª Comisaría de San Pedro de Atacama y El Loa.

Estos nuevos vehículos forman parte de una estrategia que busca fortalecer la vigilancia territorial mediante la incorporación de tecnología y equipamiento, junto con el trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la seguridad y el control fronterizo.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que a entrega de estas cinco camionetas blindadas representa un "importante avance en el fortalecimiento de las capacidades operativas de Carabineros de Chile en nuestras zonas fronterizas. Este equipamiento permitirá reforzar las labores de patrullaje, control migratorio y presencia territorial, entregando mayores condiciones de seguridad a nuestro personal en terrenos de alta complejidad. Agradecemos el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Seguridad Pública, que contribuye a seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la seguridad pública, la prevención y el servicio a todos los habitantes del país".

Por su parte, ministerio de Seguridad, Martín Arrau, destacó y reconoció el trabajo que realizan los carabineros en las fronteras de nuestro país, agregando que su compromiso y despliegue son fundamentales para enfrentar los ingresos irregulares y combatir el narcotráfico.

"Este año hemos registrado un 85% menos de ingresos irregulares por el norte del país y un aumento del 60% en las incautaciones de drogas en la misma zona. Por eso, respaldar la labor de Carabineros también significa entregarles mejores herramientas para cumplir su misión. Estas nuevas camionetas permitirán que desarrollen su trabajo en condiciones más seguras y con mejores capacidades operativas, fortaleciendo la protección de nuestras fronteras y la seguridad de todos los chilenos", mencionó la autoridad.

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