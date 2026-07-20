Cinco integrantes de una familia mueren en incendio que destruyó cuatro viviendas en El Bosque

Cinco personas de un mismo grupo familiar fallecieron la madrugada de este lunes a causa de un incendio que afectó a una vivienda en la comuna de El Bosque, en la región Metropolitana.

Las víctimas corresponden a una mujer, sus tres hijos de 18, 11 y 4 años, además del cuñado de la madre, quien también perdió la vida tras intentar rescatarlos de las llamas.

Por causas que aún son materia de investigación, el fuego se inició en un inmueble ubicado en la intersección de Pasaje 14 con Calle 38. Debido a la intensidad del siniestro, las llamas se propagaron a otras tres viviendas, movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar.

Tras la tragedia, el seremi de Seguridad Pública de la región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, informó que las distintas instituciones se encuentran coordinando las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

"Nos constituimos en coordinación con Carabineros, Bomberos, Ministerio Público y los demás organismos de respuesta para apoyar el desarrollo de las diligencias y brindar todas las condiciones necesarias para la investigación de este lamentable hecho", declaró.

La autoridad también expresó sus condolencias por la tragedia y reafirmó el compromiso del Estado con las familias afectadas.

"Como Estado nuestro compromiso es acompañar el proceso, esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y continuar fortaleciendo las acciones destinadas a proteger la vida y seguridad de las personas", señaló.

Mientras tanto, las causas y el origen del incendio continúan siendo investigados por los equipos especializados, con el objetivo de determinar cómo se inició el siniestro que terminó con la vida de cinco integrantes de una misma familia.

PURANOTICIA