En el marco de su visita oficial a Japón, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, se reunió con el comisionado de la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística (ATLA) del Ministerio de Defensa japonés, Manabu Imakyurei, y el vicealmirante Nobuyuki Takenaka, director general de Sistemas Navales del mismo organismo.

Según destacó la cartera de Gobierno, durante el encuentro, las autoridades abordaron nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa y tecnología, con énfasis en el intercambio de conocimientos y experiencias que permitan avanzar en el desarrollo de capacidades estratégicas.

La reunión permitió también conocer el trabajo que desarrolla ATLA en materia de investigación, innovación tecnológica y equipamiento de defensa, así como las posibilidades de profundizar la colaboración entre ambos países en áreas de interés común.

Uno de los temas destacados fue la relación que mantienen las Fuerzas Armadas de Chile y Japón. Las autoridades japonesas valoraron estos vínculos y subrayaron la importancia de que ambas naciones compartan el océano Pacífico, que plantea desafíos e intereses comunes en materia de seguridad y cooperación.

Como parte de su agenda en Tokio, el ministro Barros visitó además el Santuario Tōgō, dedicado a la memoria del almirante Heihachirō Tōgō, una de las principales figuras de la historia naval japonesa. La actividad permitió conocer parte de la tradición marítima de ese país, en el marco de los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas armadas.

La visita del secretario de Estado a Japón se enmarca en el "trabajo que desarrolla el ministerio para profundizar las relaciones internacionales de Chile, fortalecer la cooperación con países del Asia-Pacífico y explorar nuevas oportunidades de colaboración en áreas estratégicas para la Defensa Nacional", indicó el Ministerio.

(Imagen: Ministerio de Defensa)

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