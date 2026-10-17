Chile y Bolivia firman acuerdo histórico de interconexión energética

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció la firma de un acuerdo entre Chile y Bolivia para avanzar en la interconexión energética, uno de los principales intereses que el Gobierno había planteado antes de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast al país vecino.

El convenio busca aprovechar el potencial de energías renovables chilenas y fortalecer la seguridad y resiliencia energética de ambos países.

“Se ha firmado un acuerdo de colaboración, de trabajo mutuo entre ambos presidentes de la república de interconexión energética", anunció la ministra de Energía a través de las redes sociales de la cartera.

Agregó que el acuerdo se firmó “pensando en el futuro, en cómo aprovechamos toda esa energía verde que tenemos en nuestro país, renovable, y la ponemos en disposición de Bolivia. Como Bolivia nos garantiza con la interconexión que seamos más resilientes, que seamos más seguros, avanzando al futuro, interconexión energética, interconexión digital, toda nuestra potencialidad de el desarrollo minero, de infraestructura puesta al servicio de hombres y mujeres de nuestro país".

Rincón aseguró que este acuerdo de colaboración energética “no solo es histórico, sino que además habla de futuro, de cómo hacer que nuestros países avancen pensando en sus ciudadanos y ciudadanas”.

La declaración conjunta suscrita en La Paz establece la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en la cooperación e integración energética, incluida la evaluación de una futura interconexión eléctrica.

El objetivo es reforzar la seguridad y sostenibilidad de los sistemas energéticos de Chile y Bolivia, mediante un diálogo bilateral permanente que impulse el desarrollo sostenible y la complementariedad regional.

Para avanzar en esa agenda, el acuerdo contempla la creación de un Comité Técnico Binacional, encargado de elaborar una propuesta de hoja de ruta que identifique posibles etapas, acciones y plazos, sujetos al acuerdo de ambos países.

La iniciativa se enmarca, además, en los esfuerzos de integración energética regional, entre ellos el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), cuya hoja de ruta 2020-2030 promueve el desarrollo de un corredor eléctrico, la armonización regulatoria y una mayor conexión entre los sistemas energéticos de la región.

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