En su primer día de actividades en China, en el marco de la Semana de Líderes de la APEC, el Presidente José Antonio Kast se reunió con Xi Jinping para abordar el estado de las relaciones entre ambos países y las oportunidades para profundizar la cooperación económica y comercial.

Durante el encuentro, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien suscribió dos instrumentos de cooperación: una hoja de ruta de cooperación económico-comercial entre Chile y China, y un memorándum de entendimiento orientado a respaldar el libre comercio y el multilateralismo.

“Estos dos acuerdos firmados hoy dan muestra de la importancia y fortaleza de la Asociación Estratégica Integral entre Chile y China, dos países que compartimos una relación cercana y especial”, destacó el canciller.

Las autoridades también participaron en el principal encuentro entre líderes empresariales y gubernamentales del Asia-Pacífico, APEC CEO Summit, donde el Presidente Kast destacó que "Chile hace negocios con todos aquellos que respetan las reglas. Chile cumple lo que firma. Somos un país confiable, un país serio".

El jefe de Estado planteó la necesidad de robustecer la cooperación para que países con materias que hoy son demandas en el mundo puedan avanzar hacia un crecimiento en investigación e innovación para el desarrollo de capital humano.

La jornada finalizó con la cena "Sabores de Chile", un evento organizado por ProChile en Shenzhen en el marco de ChileWeek China, plataforma estratégica que articula a instituciones públicas, empresas, gremios y contrapartes chinas, combinando la promoción comercial, inversión, innovación, servicios, turismo e imagen país.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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