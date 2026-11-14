CGE presenta más de 2.500 denuncias por hurto de energía a nivel nacional

La distribuidora eléctrica CGE y la empresa asesora de seguridad ALTO Chile continúan reforzando las acciones legales destinadas a identificar y perseguir penalmente a los responsables del hurto de energía eléctrica, con resultados que ya se reflejan en sentencias judiciales.

Según datos de CGE, entre 2025 y 2026 se han presentado 2.543 denuncias por hurto de energía a nivel nacional (2.264 en 2025 y 279 en 2026), concentradas principalmente en las regiones del Maule, O'Higgins y Metropolitana.

Le siguen el Biobío, la Araucanía y Coquimbo. Frente a este escenario, ALTO -en representación de CGE- ha desplegado una estrategia de persecución penal que se ha traducido en 1.106 querellas a nivel nacional: 645 presentadas en 2025 y 461 en 2026. Esto ha permitido obtener condenas por este delito en distintos tribunales del país.

A nivel comunal, el ranking lo encabezan Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo, seguidas por Chañaral, Puente Alto, Antofagasta, La Serena y Chillán. Estas denuncias han permitido que, a la fecha, 171 personas hayan sido identificadas e imputadas por este delito, abriendo causas penales para perseguir responsabilidades. De estas, hay 92 causas vigentes, mientras que otras 68 han terminado con condenas o salidas alternativas.

Entre los resultados judiciales, el Juzgado de Garantía de Chillán condenó a 61 días de pena y multa de 3 UTM; el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, a 41 días de prisión y multa de 1/3 de UTM; y el Juzgado de Garantía de Iquique, a 61 días y multa de 1 UTM. En los tres casos, la forma de cumplimiento es la remisión condicional de la pena por un año.

"VÍA JUDICIAL, CAMINO CORRECTO"

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, valoró los avances logrados y afirmó que “contar hoy con condenas en distintas regiones del país confirma que la vía judicial es el camino correcto. El hurto de energía pone en riesgo la continuidad y la seguridad del suministro de miles de clientes que cumplen con sus pagos, y por eso seguiremos trabajando junto a ALTO para proteger nuestras redes y perseguir cada caso”.

A su vez, María de los Ángeles Kassis, Country Manager de ALTO, destacó que “las condenas obtenidas en Chillán, Pitrufquén e Iquique son una señal concreta de que la estrategia legal está dando frutos. Con 1.106 querellas presentadas entre 2025 y 2026, el trabajo sostenido con CGE se traduce en sentencias y en un mensaje claro para quienes intervienen la red eléctrica”.

En esa línea, la ejecutiva agregó que “la seguridad de las personas está en juego: una conexión irregular puede derivar en incendios o electrocuciones, y su costo termina afectando a todos los usuarios. Por eso es clave que la comunidad siga denunciando; las 2.543 denuncias registradas muestran ese compromiso, y nosotros lo vamos a respaldar con acciones judiciales”.

Kassis explicó que el desafío ahora es mantener y ampliar estos resultados: “cada causa requiere antecedentes sólidos y un seguimiento riguroso hasta el fallo. Vamos a seguir fortaleciendo los protocolos de investigación junto a CGE para que más casos lleguen a sentencia”.

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