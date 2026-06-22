CFA contradice denuncia de Quiroz y afirma que "no identifica inconsistencia aritmética" en proyecciones del gobierno anterior

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) indicó en su último informe semestral, publicado este lunes, que no detecta inconsistencia aritmética en las proyecciones del Informe de Política Fiscal (IPF) del cuarto trimestre del año pasado.

De esta forma se le quita piso a uno de los argumentos de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, propiciada por sectores del oficialismo en base a supuestas inconsistencias en las proyecciones de quien fue secretario de Estado del pasado gobierno.

Y de paso se contradice al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que había inconsistencias.

El actual titular de la cartera de Hacienda denunció el 25 de mayo que el IFP de la pasada administración estaba mal calculado y que por eso el déficit fiscal y la deuda eran mayores las anunciadas. Y basados en esto, un grupo de diputados oficialistas propició la acusación contra Grau.

"El análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25: los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes, y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables", se indica en la página 90 del último texto del CFA.

De acuerdo al CFA, el IFP indicó una proyección que incorporó supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, "y que en la práctica correspondería a una siguiente administración aplicar".

Se añade que "la falta de explicitación de dichos supuestos dificulta la evaluación posterior de las proyecciones, especialmente cuando son de gran magnitud y/o podrían incidir en el cumplimiento del límite de endeudamiento".

Además, el CFA dio la alerta sobre la deuda bruta, que superaría el nivel prudente entre 2027 y 2030 si no son tomadas medidas adicionales para llegar a la convergencia fiscal.

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