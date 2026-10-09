Cerca de 90 diputados solicitan a Kast liderar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y crear comisión para fortalecer a las policías

Cerca de 90 diputadas y diputados enviaron una carta al Presidente José Antonio Kast, solicitándole liderar un acuerdo nacional por la Seguridad y convocar a una Comisión Nacional para la Protección y el Fortalecimiento de nuestras Policías, con el objetivo de alcanzar acuerdos transversales y medidas concretas frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Daniel Valenzuela (Ind-RN), quien planteó la necesidad de que la discusión en materia de seguridad convoque a todos los actores involucrados, especialmente a quienes viven diariamente las consecuencias de la violencia y a los funcionarios policiales que enfrentan los procedimientos de mayor riesgo.

“Hoy, cerca de 90 diputados le enviamos una carta al Presidente de la República. Lo que estamos llamando es a tener un gran acuerdo nacional en temas de seguridad. Cuando estamos hablando que en una semana matan a dos carabineros, cuando la gente tiene miedo salir a la calle, tenemos que tener políticas de Estado donde todos participemos”, señala la misiva.

La carta propone que esta comisión reúna al Ejecutivo, oficiales y suboficiales, representantes de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, parlamentarios de distintos sectores y especialistas, incorporando además la experiencia directa del personal operativo, alcaldes y representantes de la sociedad civil.

Uno de los principales énfasis de los parlamentarios es que los carabineros que realizan patrullajes y enfrentan diariamente los procedimientos de mayor riesgo tengan participación directa en la definición de las medidas de seguridad.

“Y acá lo importante es que esté en esa mesa sentados, los carabineros de a pie, el alto mando, la PDI, los vecinos, los alcaldes, los parlamentarios, los senadores. Tenemos que estar todos sentados en esa mesa y llegar a un un gran acuerdo nacional para que nuestra ciudadanía, para que nuestra gente se sienta segura”, agrega el escrito.

Entre las materias que los parlamentarios plantean abordar se encuentran el equipamiento policial, dotación, turnos y descansos, estrategias policiales, propuestas legislativas, mayor presencia en las calles y puntos estratégicos, respaldo técnico y político, prácticas en polígonos de tiro, tiempos de ascenso, acceso a información en tiempo real, remuneraciones y bonos.

La propuesta establece además que la comisión entregue propuestas concretas antes del 31 de diciembre de 2026, mientras que los parlamentarios firmantes comprometen su trabajo legislativo para avanzar en los acuerdos necesarios.

El diputado Valenzuela recalcó que el objetivo es que la seguridad deje de ser materia de disputa política y se transforme en una verdadera política de Estado, con participación de quienes conocen directamente las dificultades que enfrentan las policías y las comunidades.

“No queremos más carabineros asesinados: queremos que cada funcionario cuente con el equipamiento, las condiciones de servicio y el respaldo necesarios para regresar a casa”, señala la carta enviada al Mandatario.

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