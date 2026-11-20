Un delincuente habitual de la población La Legua Emergencia, conocido por el apodo de “El Tasmania”, fue detenido por Carabineros de San Joaquín tras ser sorprendido en la vía pública transportando una caja fuerte que contenía 500 mil pesos en efectivo, además de droga y un arma de fuego.

El procedimiento se concretó en calle Catalina, donde el sujeto, de 53 años y con antecedentes por tráfico de drogas, fue fiscalizado por personal policial. Entre sus pertenencias mantenía cocaína en “cera”, marihuana, una pistola, una balanza digital y una caja fuerte con dinero en billetes y monedas, cuyo origen estaría relacionado, presuntamente, con la venta de drogas.

Todos los antecedentes de este procedimiento fueron puestos oportunamente a disposición del Ministerio Público, para continuar con el proceso judicial correspondiente y su posterior formalización.

Al referirse al procedimiento, el mayor Óscar Llantén destacó el trabajo policial y señaló que "ha permitido detener a este infractor de ley, gracias a una permanente focalización de los servicios preventivos desplegados en la comuna".

En cuanto a la labor operativa desarrollada en la comuna, Carabineros informó que durante este año se ha registrado un 56% más de incautaciones de armas de fuego, un incremento del 38% en armas blancas y un aumento del 308% en municiones, en comparación con el mismo período consignado.

Asimismo, las cifras reflejan un incremento en los decomisos de drogas en la comuna, con un alza general del 47% respecto de igual período de 2025. En el desglose por sustancias, las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron un 121%, mientras que las de pasta base registraron un incremento del 92%.

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