Caso Lavín Jr.: Fiscalía cita como imputado a consejero del Servel por presunto uso ilícito de datos electorales

La Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Constanza Encina, abrió una nueva línea investigativa en el caso que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León. En esta ocasión, las diligencias se enfocan en eventuales delitos electorales y el uso indebido de información de votantes, apuntando directamente al actual consejero del Servicio Electoral (Servel) y exencargado de finanzas de la UDI, Jorge Manzano Gouet, quien fue citado a declarar en calidad de imputado.

La investigación busca determinar la participación de Manzano en el traspaso de bases de datos del padrón electoral a SocialTazk, una plataforma de marketing político financiada con recursos del Congreso y que prestaba servicios a candidatos de la UDI. Según los antecedentes de la Unidad de Investigación del medio El Mostrador, el consejero ya habría confirmado su asistencia para declarar durante los próximos días.

El caso genera especial atención debido a que Manzano fue elegido consejero del Servel por unanimidad en junio de 2024 y su período se extiende hasta 2035.

Consultado por la situación de uno de sus integrantes, el Servel evitó referirse directamente al consejero investigado, aunque señaló que la institución “ha proporcionado toda la información requerida por el Ministerio Público colaborando activamente en la investigación que refiere, en el ámbito de sus atribuciones y competencias”.

Asimismo, el organismo informó que el pasado 12 de junio presentó “una denuncia contra quienes resulten responsables de la eventual comisión de distintos delitos electorales”, fecha que coincide con la citación de Manzano por parte del Ministerio Público.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y MECANISMO SISTEMÁTICO

Los antecedentes recopilados por la Fiscalía revelan que el intercambio de información se remonta a varios años atrás. El 5 de octubre de 2018, Jorge Manzano envió a Joaquín Lavín León un archivo Excel con el listado de militantes de la UDI. Frente a ello, el entonces diputado respondió que se “refería al padrón electoral de Chile entero” y le solicitó averiguar si era “posible que me lo entreguen”.

Según la investigación, dos días después Manzano remitió el padrón completo del Servel.

Un informe del Departamento Forense Digital de la PDI, fechado el 29 de abril de este año, concluyó que la plataforma SocialTazk incorporó de forma sistemática padrones electorales del Servel entre 2018 y 2024.

El peritaje estableció que la aplicación almacenaba datos sensibles de la ciudadanía, entre ellos números de RUT, direcciones, locales de votación, mesas y comunas. Esta información era posteriormente transferida a campañas políticas de más de 70 candidatos gremialistas.

Las alertas aumentan debido a que esta práctica habría continuado incluso después de 2021, año en que se endurecieron las restricciones legales para la entrega de este tipo de información electoral.

ACCESO AL PADRÓN

La cercanía de Jorge Manzano con la operación de SocialTazk también quedó reflejada en antecedentes recopilados por la Fiscalía. El 20 de agosto de 2020, el entonces encargado financiero de la UDI solicitó a Lavín León un nombre de usuario y contraseña para acceder a la plataforma.

Las interceptaciones telefónicas y de mensajería realizadas a asesores del exdiputado complejizan aún más la situación del imputado. En agosto de 2023, Arnaldo Domínguez, colaborador de Lavín León, envió un mensaje de audio a otro asesor, Diego Álvarez, en el que afirmó: “Manzano la tiene, él nos pasa siempre el padrón electoral”.

La respuesta de Álvarez evidenció el eventual interés comercial asociado al uso de la información electoral. “oie con esta w.. podemos ganar plata. Si al final todos los partidos necesitan esta info. Y si nos va bien pagas tu casa en tiempo récord”, señaló.

De acuerdo con la investigación, las solicitudes de datos a Manzano continuaron de manera habitual durante los años siguientes. La última gestión registrada data de septiembre de 2024, cuando Domínguez le pidió información electoral segmentada por distrito. La respuesta del consejero fue breve: “lo paso a buscar hoy”.

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