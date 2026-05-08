Caso Audios: Exministra Verónica Sabaj será formalizada por cohecho y filtración de información reservada

A las 9 horas del próximo lunes 8 de junio se llevará a cabo una nueva audiencia vinculada a una arista distinta del denominado caso Audios. La instancia fue programada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y tendrá en el banquillo de los imputados a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, junto al abogado Luis Hermosilla.

A partir de los hallazgos detectados en diversas conversaciones de WhatsApp, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, formulará cargos contra la exmagistrada. Específicamente, se le comunicará que es indagada por los ilícitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. Por su parte, el jurista enfrentará una formalización por el delito de soborno.

Las indagatorias lideradas por la persecutora Perivancich apuntan a hechos ilícitos que se habrían consumado entre los años 2020, 2021 y 2022, centrados particularmente en la filtración de información reservada hacia el abogado Luis Hermosilla. El camino para esta imputación quedó despejado el pasado 9 de marzo, fecha en que la Corte Suprema ratificó la querella de capítulos dirigida contra la exministra Sabaj, dejándola en condiciones de ser formalizada.

Para dar luz verde a este proceso, la Segunda Sala del máximo tribunal determinó en su sentencia que se cumplen a cabalidad las exigencias procesales para concretar la formalización. Dicha instancia resolutiva estuvo conformada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, la ministra María Cristina Gajardo y el abogado (i) Eduardo Gandulfo.

Al fundamentar su decisión, la resolución judicial argumentó textualmente que "el tribunal pondera el cúmulo de antecedentes hechos valer por Fiscalía para estimar satisfecho el estándar de mérito que requiere la acción impetrada para los ilícitos de cohecho agravado, que no son otros que los indicados en la presentación fiscal y cuyo contenido se encuentra detallado en la misma y que la judicatura examina".

Asimismo, el dictamen dejó constancia de las supuestas motivaciones detrás de estos actos, precisando que "a cambio de las gestiones (para su nombramiento), recomendaciones e influencia ejercida por Hermosilla en su favor, y en el contexto de un pacto de lealtad mutua, la capitulada lo habría favorecido en sus intereses personales o profesionales, a través de acciones ejecutadas y omisiones incurridas, al intervenir indebidamente en la preparación de un recurso de amparo que el abogado Hermosilla Osorio pretendía presentar a favor del Presidente en ejercicio, a la sazón señor Piñera, un recurso de apelación deducido por el mismo profesional a favor de Héctor Espinosa y el incidente de recusación contra el magistrado señor Urrutia".

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