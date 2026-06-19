Carolina Tohá admite que Gobierno de Boric sospechó de funcionario del Consulado por vuelos irregulares de menores haitianos

La exministra del Interior, Carolina Tohá, quien ejerció el cargo durante el período de los ingresos masivos de los menores haitianos a Chile, entre 2022 y 2025, admitió que el Gobierno de Boric sospechó de la participación de un funcionario del consulado en Haití en los vuelos irregulares.

En entrevista con 24 Horas, la exministra consignó que el Servicio Nacional de Migraciones comenzó a detectar los primeros vuelos irregulares en 2023. Según dijo, a partir de entonces, el organismo determinó no permitir el ingreso de los menores al país, debido a la falta de papeles, por lo que fueron retornados a Haití.

"Eso encendió muchas alarmas porque la posibilidad de que los niños volvieran a Haití sin saber si alguien los está esperando en Haití, y con la situación crítica que los espera, no era tampoco una buena solución", añadió.

Sin embargo, confirmó que en 2024 Migraciones flexibilizó dichas exigencias, entre ellas, la legalización de los documentos de los menores para su ingreso al país, debido a la "situación crítica que hay en Haití, que hace que nada esté funcionando bien. Una de las decisiones que hubo que tomar es que el consulado de Chile en Haití dejó de funcionar por instrucción de la Cancillería".

"Como el consulado no estaba funcionando, lo que se dijo fue: 'Van a viajar con documentos haitianos y el Servicio de Migraciones chileno va a hacer la revisión de que los papeles sean correctos'. Esa fue la única manera de no cerrar la puerta, porque la otra alternativa era no viaja nadie más", agregó.

También explicó que la entrega de visas por reunificación familiar fue cancelada en 2025, ya que "una vez reabierto el consulado, porque esto estuvo cerrado un año, empezó a volver a apostillarse los documentos".

Precisamente en este periodo, recalcó la exministra, se registró un considerable aumento de los "vuelos sospechosos y se identifica que hay una posibilidad de que dentro del consulado esté alguien colaborando con la organización de vuelos irregulares y se decidió cerrar la entrega de visas hasta que esto no se aclare y entiendo que sigue así hasta hoy".

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Tohá también enfatizó que "un Estado que tiene muchas instituciones, entre todas, tienen que coordinarse para cuidar a los ciudadanos y, en este caso, a los niños y las niñas. Su responsabilidad está en coordinarse. No sirve decir: 'Mira, yo hice mi parte, puse mi timbre y me desentiendo'. Porque aquí cada parte tiene un rol".

"La PDI tiene un rol, los tribunales tienen un rol, la Subsecretaría de la Niñez tiene un rol, el Servicio de Migraciones tiene el primer rol, por supuesto, la Cancillería tiene un rol y todos tienen que coordinarse. Su deber es trabajar juntos", reiteró.

"Se estableció una forma de tratar estos casos mucho más detallada de cómo se hacía previamente, pero eso no significa que haya funcionado bien. A lo mejor falló, a lo mejor en esa coordinación hubo gente que no hizo bien su pega, que se equivocó, pero eso todavía no lo puedo afirmar porque no están los elementos para hacerlo", advirtió.

ROL DE BORIC

En cuanto al rol del expresidente Gabriel Boric en el problema, Tohá aseguró que "hablamos muchas veces del tema de Haití, de la situación crítica que había, pero nunca entramos en el detalle de ver específicamente estos protocolos que se plantearon. No, no tengo ese recuerdo".

"Hablamos una vez respecto a que habíamos tenido este reclamo, porque en ese reclamo estuvo incluso Naciones Unidas, a propósito de los niños que fueron devueltos a Haití. En esa oportunidad todavía no estaban andando todos estos protocolos, pero yo lo informé, tuvimos un reclamo de Naciones Unidas y vamos a ponernos a trabajar para buscar una una manera de evitar que esto vuelva a repetirse", cerró Tohá.

PURANOTICIA