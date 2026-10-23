Carabineros retira de circulación siete camiones que utilizaban insólitos mecanismos para ocultar sus patentes en Lampa

Un operativo de fiscalización realizado por personal de la Tenencia de Carreteras Lampa, en la región Metropolitana, permitió detectar siete camiones de carga pesada que circulaban con mecanismos destinados a ocultar total o parcialmente sus placas patentes.

El procedimiento se centró en la revisión de vehículos de alto tonelaje, instancia en la que Carabineros identificó distintos sistemas utilizados para impedir la lectura de las placas. Entre ellos, dispositivos neumáticos y mecanismos manuales que permitían cubrir o modificar temporalmente su visibilidad.

A estas modalidades se sumó el uso de elementos imantados instalados sobre las patentes, además de números identificatorios pintados en las puertas de algunos camiones, los que podían cubrirse o retirarse fácilmente para dificultar su reconocimiento.

Como resultado de la fiscalización, los siete vehículos fueron denunciados por estas conductas y retirados de circulación. Las máquinas quedaron a disposición del respectivo Juzgado de Policía Local.

Carabineros destacó que este tipo de controles continuará en rutas y sectores con alta circulación de vehículos de carga, con especial atención en aquellos que presenten modificaciones o dispositivos destinados a ocultar, alterar o dificultar la visualización de sus elementos de identificación.

La institución añadió que la visibilidad y legibilidad de las placas patentes son fundamentales para las labores de fiscalización, la seguridad vial y la prevención de delitos, especialmente en el caso de vehículos de gran tonelaje que transitan por las principales carreteras del país.

En ese contexto, Carabineros reiteró el llamado a los propietarios y conductores de camiones a mantener sus placas patentes en condiciones que permitan su identificación permanente, advirtiendo que el uso de mecanismos para ocultarlas puede derivar en sanciones y en el retiro de los vehículos de circulación.

PURANOTICIA