Carabineros reporta un fallecido y 16 accidentes en inicio de fin de semana largo

Carabineros informó la mañana de este sábado que, al inicio del fin de semana largo, se han registrado 16 accidentes carreteros con un saldo de una persona fallecida.

Además, reportó que hasta anoche habían salido 142.811 vehículos desde la Región Metropolitana. La proyección es que lo hagan cerca de 400 mil vehículos.

También se efectuaron 11.299 controles y fiscalizaciones, con 3.369 exámenes realizados a los conductores a nivel nacional.

En estos controles fueron detenidas 28 personas y se registraron 180 infracciones a nivel nacional.

Para este fin de semana largo, las autoridades dispusieron las siguientes medidas:

- Peaje a Luca ($1.000): El viernes aplicó para autos y camionetas de 07:00 a 13:00 horas y este sábado de 07:00 a 10:00 horas en puntos específicos de las Rutas 68 y 5 Norte. Para el retorno del lunes 29, la medida estará vigente de 07:00 a 12:00 horas en las Rutas 68, 5 Sur y 5 Norte.

- Rebaja para camiones: Descuento del 50% en los peajes de las Rutas 68 y 5 Norte durante el viernes, sábado y lunes, entre las 00:00 y las 07:00 horas.

- Restricción de camiones: Se aplicarán bloqueos en horarios de mayor flujo en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

- Horarios de mayor congestión: Se esperaba el mayor flujo de salida el viernes 26 entre las 18:00 y las 22:00 horas. Para el retorno, el peak de tráfico se concentrará el lunes 29 entre las 16:00 y las 20:00 horas.

PURANOTICIA