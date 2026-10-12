Carabineros reporta nueve fallecidos en 241 accidentes durante fin de semana largo

Carabineros entregó un nuevo balance por el fin de semana largo, en el que se han registrado -hasta 23:59 horas del domingo- 241 siniestros de tránsito con un saldo de nueve personas fallecidas.

Además, de acuerdo con el balance, 333.804 vehículos han salido de la Región Metropolitana, mientras que los equipos policiales han intensificado las labores de fiscalización para promover una conducción responsable y segura.

Asimismo, Carabineros ha realizado un total de 48.659 controles y fiscalizaciones en el marco de los servicios preventivos en las principales rutas del país. En paralelo, se han cursado 1.774 infracciones a nivel nacional.

Como parte de estos procedimientos, se han efectuado 13.227 exámenes de alcotest y 96 de narcotest, destinados a detectar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas. En tanto, 172 personas han sido detenidas durante los servicios desplegados.

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