Carabineros frustra robo a bodegas en Ñuñoa y detiene a nueve extranjeros tras intento de fuga por los techos

Carabineros detuvo a nueve sujetos de nacionalidad extranjera tras sorprenderlos robando especies desde las bodegas de una empresa ubicada en la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana.

El robo frustrado ocurrió en un recinto ubicado en calle Eduardo Llanos, donde, cerca de las 4:30 horas, personal de seguridad municipal detectó la presencia de individuos sospechosos y dio aviso a Carabineros.

Al llegar al lugar y advertir la presencia policial, los sujetos intentaron escapar por los techos de viviendas colindantes para evitar su captura.

Sin embargo, gracias al despliegue coordinado entre Carabineros y personal de seguridad municipal, se logró detener a todos los individuos involucrados en el hecho.

Además, se recuperó la totalidad de las especies sustraídas y dos automóviles con encargo vigente por robo, los cuales habrían sido utilizados por los sujetos para intentar concretar el ilícito.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, mientras que la situación migratoria de los detenidos permanece pendiente de resolución.

PURANOTICIA