Carabineros detiene en La Pintana a tercer integrante de banda acusada de secuestro y homicidio

Una investigación desarrollada por el Departamento O.S.9 de Carabineros permitió concretar la detención de un tercer integrante de una organización criminal dedicada a cometer delitos de secuestro y homicidio, que operaba principalmente en distintas comunas del sector sur de la región Metropolitana.

El imputado, identificado con las iniciales R.I.E.N., de 29 años, mantenía una orden de detención vigente por su presunta participación en hechos ocurridos el 25 de abril de 2026. En esa fecha, una víctima de 44 años fue secuestrada en Puente Alto, mientras que una segunda persona fue trasladada hasta un basural de San Bernardo, donde fue asesinada. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el detenido cumplía funciones como brazo operativo de la organización criminal.

La captura se concretó durante una fiscalización efectuada por funcionarios de la 42.ª Comisaría de Radiopatrullas, en la comuna de La Pintana, quienes lograron identificar al sujeto.

Durante el procedimiento, el imputado intentó atropellar a los funcionarios policiales para evitar su detención. Sin embargo, la acción no impidió que finalmente fuera reducido y detenido por Carabineros.

El detenido, quien además registra antecedentes penales por tráfico de drogas y robo con violencia, fue puesto a disposición de la justicia y pasó a su respectivo control de detención.

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