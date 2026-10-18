Carabineros detiene a tres acusados de estafar a fans de BTS con pulseras falsas

Carabineros detuvo a tres personas acusadas de estafar a fanáticas de BTS mediante la venta de pulseras falsificadas que supuestamente permitían ingresar al concierto realizado en el Estadio Nacional, en Ñuñoa.

El procedimiento se inició luego de que dos personas alertaran a funcionarios policiales sobre la presencia de sujetos que ofrecían entradas en las inmediaciones del recinto. Al fiscalizar a los involucrados, los uniformados incautaron $800 mil en efectivo, una máquina para realizar cobros y pulseras falsas que eran vendidas a $150 mil cada una.

Los tres detenidos son adultos y mantienen antecedentes penales. Según informó Carabineros, este domingo pasarán a su primer control de detención. El vehículo en que se desplazaban no mantenía encargo por robo y pertenece a uno de los imputados.

El coronel Claudio Rosales, prefecto de la Prefectura de Santiago Oriente y jefe del servicio policial durante los tres conciertos, advirtió sobre este tipo de delitos durante eventos masivos. “Fueron tres días de conciertos masivos y obviamente los delincuentes buscan la oportunidad para poder estafar a la gente en este tipo de casos”, afirmó.

En relación con el comportamiento del público durante las presentaciones de BTS, Rosales destacó la conducta de los asistentes. “Tanto el día miércoles, el día viernes y el día sábado, el público asistente, que en este caso son las denominadas Army (fanáticas de BTS), tuvieron un comportamiento ejemplar. Obviamente esperamos que fuera así en todos los eventos artísticos o culturales que se realizan acá en nuestro país”, dijo.

El prefecto también alertó sobre las denuncias por robo de teléfonos celulares registradas durante las jornadas de conciertos. “Hemos podido ver cómo han llegado personas a denunciar este tipo de delitos, que lamentablemente se ha visto frecuente a estos días”, comentó.

Además, durante el sábado se concretaron otras dos detenciones por robo por sorpresa. En ese procedimiento, Carabineros recuperó siete teléfonos celulares que habían sido sustraídos a distintas personas en avenida Grecia.

“Ellos, en la Avenida Grecia, robaban estos teléfonos y los dejaban en un vehículo. A raíz de esta situación, los carabineros los tomaron detenidos y posteriormente revisaron el auto y encontraron siete teléfonos de diferentes personas, y tenemos las denunciantes en este momento”, finalizó Rosales.

PURANOTICIA