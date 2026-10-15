Carabineros detiene a dos adolescentes de 16 años por disparos al aire y fuegos artificiales en Maipú

Carabineros detuvo a dos adolescentes por disparos injustificados y lanzamiento de fuegos artificiales en la vía pública, hechos que generaron alarma en un amplio sector de la comuna de Maipú, en la región Metropolitana.

El incidente ocurrió cerca de las 10:20 horas de este jueves, en el sector de pasaje Tango con pasaje del Pibe, donde dos sujetos que se encontraban en una cancha, portando armas blancas y de fuego, dispararon al aire y lanzaron fuegos artificiales.

En el lugar, el personal policial fiscalizó a dos adolescentes, ambos de 16 años. Uno de ellos, identificado con las iniciales T.I.P.A., chileno y con antecedentes policiales, portaba una llave tipo ganzúa. El segundo, identificado como F.A.P.G., también chileno y con antecedentes policiales, mantenía en su poder una pistola con cargador extendido.

Tras el procedimiento, Carabineros detuvo a ambos adolescentes y adoptó las medidas policiales correspondientes.

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