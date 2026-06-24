Carabineros de franco repelen encerrona en Maipú y detienen a dos menores con amplio prontuario

Carabineros detuvo a dos adolescentes de 16 años que intentaron realizar una encerrona a un vehículo que transportaba a personal policial de civil en la comuna de Maipú, región Metropolitana. Además, los menores se desplazaban en un automóvil que mantenía un encargo por robo vigente.

El hecho ocurrió en la intersección de Camino Melipilla con Camino Santa Marta, donde un vehículo marca MG, en el que viajaban cinco sujetos, interceptó a un automóvil particular con la intención de cometer una encerrona.

Sin embargo, los asaltantes no contaban con que el vehículo era conducido por dos carabineros de la Subcomisaría Maipú Oriente, quienes acababan de terminar su turno nocturno y se encontraban de franco.

Los funcionarios reaccionaron de inmediato, descendieron del automóvil, se identificaron como personal policial e iniciaron una persecución a pie contra los delincuentes, logrando la detención de dos de ellos.

Al respecto, el capitán Danilo Vauhnik explicó que "carabineros de esta unidad detuvieron a dos sujetos por el delito de robo con intimidación y, además, recuperaron el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes, el que también mantenía encargo por robo. Ambos sujetos son menores de edad y con un amplio prontuario policial".

En efecto, uno de los detenidos registra 19 detenciones previas por delitos de mayor connotación social, entre ellos robos con violencia, robo con fuerza e intimidación, además de lesiones y abuso sexual, mientras que el segundo mantiene cuatro aprehensiones anteriores por microtráfico, amenazas, receptación y robo por sorpresa.

Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que dispuso que ambos adolescentes pasen a control de detención durante la jornada de este miércoles.

PURANOTICIA