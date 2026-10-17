Carabinero frustra asalto a dos mujeres y hiere a un delincuente en Puente Alto

Un intento de robo a dos mujeres que esperaban locomoción colectiva terminó con un presunto asaltante herido a bala y detenido, luego de que un carabinero que se dirigía a iniciar su jornada laboral interviniera en el procedimiento en Puente Alto, durante la mañana de este sábado.

El hecho se registró cerca de las 7:10 horas en la intersección de Nonato Coo con Las Nieves, donde cuatro sujetos habrían intimidado a las víctimas con un arma de fuego, armas blancas y un destornillador para sustraerles sus pertenencias.

El funcionario policial advirtió lo que ocurría mientras transitaba en su vehículo particular. Al detenerse y descender para identificarse como carabinero, los involucrados habrían reaccionado amenazándolo, por lo que utilizó su arma particular y disparó contra uno de ellos.

“El robo se frustra en el momento en que el carabinero desciende del vehículo y hace uso de su armamento de fuego”, explicó el teniente coronel Ángel Lorca, de la Prefectura Santiago Cordillera.

El sujeto alcanzado por los disparos es un hombre adulto de nacionalidad chilena que registra antecedentes policiales. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece con lesiones de carácter reservado. Los otros tres individuos huyeron en distintas direcciones y son buscados.

Una de las mujeres afectadas sufrió una lesión leve en la cabeza y recibió atención médica, mientras que la segunda no resultó herida.

Lorca también confirmó que el funcionario intervino con un arma de su propiedad que se encontraba debidamente inscrita. Sobre su estado de salud tras el procedimiento, señaló que “se encuentra en buenas condiciones, él fue trasladado a su lugar de trabajo y se encuentra en buenas condiciones de salud”.

Carabineros realiza diligencias para esclarecer la dinámica del asalto e identificar a los sujetos que escaparon. El procedimiento se desarrolló en un sector donde vecinos han manifestado preocupación por hechos delictivos y episodios de violencia registrados anteriormente.

PURANOTICIA