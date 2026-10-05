Carabinero de franco es baleado en sus piernas tras enfrentar a cuatro delincuentes que asaltaban a clientes en bencinera de Macul

Un carabinero de franco resultó herido de un impacto de bala al sorprender a delincuentes que estaban asaltando a clientes en una bencinera de Macul.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas de este domingo 4 de octubre en una gasolinera ubicada en la intersección de avenida Macul con Camino Agrícola.

El funcionario de civil pasó a cargar combustible y se percató de cuatro sujeto armados que estaban asaltando a los clientes, incluida a una mujer.

Tras identificarse como carabinero, intentó intervenir pero uno de los delincuentes le disparó en una pierna con salida de proyectil, tras lo cual la banda se dio a la fuga.

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Cristian Tavra explicó que el funcionario "se identifica como carabinero y enfrenta a estos delincuentes".

"Le disparan en una oportunidad y este disparo ingresa a la altura de tibia peroné de la pierna derecha, terminando en la pierna izquierda en el tobillo", añadió.

Los delincuentes lograron escapar con el vehículo de la mujer asaltada, mientras que el funcionario herido fue trasladado al Hospital de Carabineros fuera de riesgo vital.

PURANOTICIA