Capturan en La Pintana a prófugo buscado por dos homicidios cometidos en 2021 y 2022

Carabineros de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas capturaron a un peligroso delincuente que llevaba más de cinco años evadiendo a la justicia por dos homicidios.

Su detención se produjo durante un patrullaje preventivo en la población El Castillo de la comuna de La Pintana, donde los policías detectaron a un sospechoso de 37 años.

El sujeto ingresó a una vivienda para ocultarse, lo que fue observado por los uniformados, que lo siguieron y lograron reducirlo para realizar su control de identidad.

La verificación de datos arrojó que el sujeto mantenía cuatro órdenes de aprehensión vigentes, entre ellas dos por homicidios cometidos en Santiago los años 2021 y 2022.

Además, los efectivos policiales descubrieron que el sujeto mantenía en su domicilio un polerón adaptado con placas balísticas, de fabricación artesanal

Cabe hacer presente que las otras dos órdenes de detención corresponden a los delitos de lesiones menos graves, y la otra por infracciones a la Ley de Tránsito.

PURANOTICIA