Capturan a siete miembros de la «Jauría del Parque de los Reyes»: banda extranjera obligaba a víctimas a hacer transferencias

Un operativo masivo encabezado por personal de la SIP Zona Metropolitana y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros culminó con la detención de siete ciudadanos extranjeros, acusados de integrar la violenta organización criminal conocida como la «Jauría del Parque de los Reyes».

Los imputados, todos de nacionalidad venezolana, operaban en los sectores de Santiago y Quinta Normal infundiendo terror entre los peatones a través de golpizas, armas de fuego y armas cortantes.

Las diligencias se originaron tras una orden de investigar emanada por la Fiscalía Centro Norte a raíz de una serie de denuncias formuladas entre los meses de mayo y agosto. Según los antecedentes recopilados, el grupo —compuesto por entre 6 y 10 individuos— emboscaba a sus víctimas en el interior del parque.

Aprovechando la superioridad numérica y un intimidante despliegue, retenían a las personas para exigirles bajo amenaza las claves de sus teléfonos móviles y aplicaciones bancarias para realizar transferencias de dinero.

El modus operandi destacaba por su violencia: cuando los transeúntes se negaban a entregar sus claves por temor o intentaban oponer resistencia, los delincuentes los atacaban con puñetazos y patadas para sustraerles sus pertenencias, dejando a varias de las víctimas con lesiones de carácter grave.

“A una de las víctimas que paseaba a su perro, la amenazaron con apuñalar al can si no realizaba la transferencia (…) en el contexto de la formalización de la banda, uno de los relatos que más llamó la atención del magistrado fue la denuncia realizada por un hombre que mantuvieron retenido por más de media hora y, producto de la golpiza que le propinaron, no pudo activar su teléfono mediante el reconocimiento facial. Estos antecedentes llevaron al juez a dictar la prisión preventiva para 5 de los detenidos y la internación provisoria para los dos menores de edad”, destacó el Fiscal Felipe Olivari.

Tras cruzar la información de diez denuncias que presentaban el mismo patrón de ataque y ejecutar el levantamiento del secreto bancario, las diligencias policiales permitieron identificar a un total de 13 integrantes de esta banda criminal, entre los que se cuentan dos menores de edad de 15 y 17 años.

“Esta banda operaba principalmente al interior del Parque de Los Reyes y ya habían sido detenidos anteriormente por Carabineros por el delito de robo por sorpresa el pasado mes de julio. La relevancia de este procedimiento es que las personas se atrevieron a denunciar, un insumo clave para el éxito de estos procedimientos y para que nuestras operaciones policiales tengan éxito, sobre todo cuando afectan a la ciudadanía”, enfatizó el Teniente Coronel Arnaldo Carrasco, Comisario de la 3ª Comisaría Santiago Central.

Con las pruebas recabadas y la identificación positiva de los sospechosos mediante reconocimientos fotográficos, la magistrada Macarena Figueroa Ramírez libró ocho órdenes de entrada y registro a distintos inmuebles. Durante las primeras horas de este martes, los equipos policiales irrumpieron de manera simultánea en las viviendas señaladas en las comunas de Santiago, San Miguel y La Florida, logrando la captura de siete de los objetivos y la incautación de evidencia clave vinculada a los robos.

Cabe señalar que Carabineros mantiene diligencias activas para dar con el paradero del resto de la organización criminal.

(Imagen referencial)

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