Capturan a banda que introdujo al país casi 3 toneladas de droga para distribuirla en la región Metropolitana y en el sur

El Gobierno, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial informaron la captura de 12 sujetos que integraban una banda narco liderada por colombianos y que introdujo al país más de 2.700 kilos drogas, entre marihuana y cocaína.

La banda utilizaba pasos no habilitados del norte del país para ingresar la droga y distribuirla en la región Metropolitana y zonas del sur del país. Para ocultar sus ganancias ilícitas montaron dos barberías en la comuna de La Pintana.

Al dar a conocer los resultados de la operación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que en el año "llevamos un 60% más de droga incautada gracias al trabajo incesante que se está haciendo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado".

Por su parte, el fiscal jefe Supraterritorial, Marcelo Vargas, enfatizó que "no solamente estamos atacando los transportes de droga, sino que también toda la cadena logística. En este procedimiento, como ejemplo, se ha podido establecer la cadena completa de transporte, la cadena completa de logística de acopio de droga en distintas regiones de nuestro país".

En tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, resalto que además de los detenidos y la incautación de drogas, "tenemos vehículos incautados de alta gama, hay cuentas congeladas y patrimonio establecido circulante".

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