Cancillería confirma fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela.

En un comunicado y junto con lamentar el deceso, la Cancillería dio a conocer que "se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención".

Cabe señalar que las autoridades de Venezuela elevaron a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en noreste país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lamentó los efectos de la tragedia "más grande sufrida en las últimas décadas".

Este jueves, un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos junto a su equipamiento viajaron a Venezuela en un avión KC135 de la Fuerza Aérea de Chile.

En el vuelo también viajaron el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un funcionario de la Cancillería para coordinar la logística de los equipos chilenos en terreno.

(Imagen: AFP vía Getty Images)

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