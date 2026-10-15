Cancillería anuncia reapertura de sus consulados en Venezuela tras suspensión de relaciones diplomáticas

La Cancillería confirmó este jueves la reapertura progresiva de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz a partir del próximo lunes, en el marco del proceso de normalización de las relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2025.

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, el lunes 19 de octubre comenzará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites consulares.

En tanto, a partir del lunes 26 de octubre se podrán realizar trámites para obtener documentos de identidad, como pasaportes y cédulas; actos notariales, entre ellos autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares de nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la medida y declaró que "esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos".

Asimismo, agregó que este "es un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela".

El restablecimiento de las relaciones con Venezuela fue anunciado el 30 de julio por el Presidente José Antonio Kast. Los vínculos diplomáticos entre ambos países se habían interrumpido el 30 de enero de 2025 por decisión de Nicolás Maduro, quien reaccionó a unas declaraciones del entonces presidente Gabriel Boric.

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