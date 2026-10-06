Canciller tras conocerse calidad de imputado del embajador Zaliasnik por caso Audio: "Cargos de confianza están siempre evaluados"

El ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna reiteró que no tiene antecedentes sobre la calidad de imputado del embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, en el caso Audio, aunque insistió en que los cargos de confianza del Gobierno siempre están en evaluación.

Este martes, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló sobre Zaliasnik que "es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no han sido formalizadas", en referencia a la imputación por tráfico de influencias para el nombramiento de jueces.

Al ser consultado al respecto, el canciller indicó que "somos absolutamente respetuosos de los procesos judiciales, de la independencia del Poder Judicial. Así que eso para nosotros es extremadamente importante".

Acerca de a continuidad de Zaliasnik en el puesto, dijo que "los cargos de confianza, los embajadores pertenecen a esa categoría, están siempre siendo evaluados, así que eso es algo que que siempre estamos evaluando".

Requerido sobre la imputación de la Fiscalía, respondió que "no tengo los antecedentes y si hay algo nuevo ahí, pero lo importante es que todos los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados".

Cabe señalar que la Fiscalía Regional de Valparaíso investiga a Zaliasnik y Luis Hermosilla por tráfico de influencia para la designación de magistrados en el Poder Judicial.

(Imagen: Shalom)

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