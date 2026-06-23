Canciller reafirma apoyo a la institucionalidad democrática y estabilidad de Bolivia en evento en la OEA

Con el objetivo de abordar la situación en Bolivia, se realizó un evento en el marco de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reafirmó el apoyo de Chile a la institucionalidad democrática y al Gobierno del Presidente Rodrigo Paz.

El canciller sostuvo que "deseo reafirmar el absoluto respaldo a la institucionalidad democrática y a la estabilidad de Bolivia. Desde un primer momento hemos expresado nuestra solidaridad con el Gobierno constitucional del Presidente Paz”.

“En momentos como este es más importante que nunca defender la democracia en nuestra región”, afirmó el ministro, añadiendo que “confiamos en que los reiterados llamados al diálogo del Presidente Rodrigo Paz tengan respuesta y permitan encontrar consensos entre los distintos actores políticos y sociales. No hay dudas de que su Gobierno ha hecho lo posible por dar espacio a las legítimas demandas de los ciudadanos bolivianos que creen que un mejor país es posible”.

En este contexto, aseguró que Chile se encuentra en permanente contacto con el canciller de dicho país, Fernando Aramayo, y disponible para seguir apoyando en todos los ámbitos que contribuyan a afianzar la gobernabilidad.

Chile ha realizado envíos de ayuda humanitaria en mayo y junio para asistir a las familias bolivianas.

Finalmente, la autoridad manifestó que "mi país hace un llamado urgente a quienes nos encontramos reunidos hoy para defender el orden democrático en la región. Es solo a través del diálogo que se podrá construir un futuro de estabilidad, paz e integración beneficioso para todos, y especialmente para las familias de ese país”.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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