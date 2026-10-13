Canciller encabeza lanzamiento de Chile Week China 2026 con foco en tecnología, innovación y exportaciones de alto valor

Con una agenda orientada a abrir nuevas oportunidades para la oferta chilena en innovación, tecnología, agroalimentos y servicios de alto valor, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó el lanzamiento de la undécima versión de Chile Week China 2026, una de las plataformas de promoción internacional más consolidadas de Chile en el gigante asiático.

El evento, que se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de noviembre en Beijing, Shenzhen y Shanghái, estará integrada por más de 70 personas, con participación de instituciones públicas-privadas como la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales e InvestChile y entidades privadas tales como Frutas de Chile, ChilePork, Chiletec, Agrotech, Ciruelas Chile, Vinos de Chile, SOFOFA, ChilePrunes, FAENACAR, Pisco Chile, Fundación Chilena del Pacífico, entre otros.

El canciller destacó que esta iniciativa es una plataforma para transformar oportunidades en acciones concretas para Chile. “El desafío es avanzar hacia vínculos económicos y comerciales más diversificados, que incorporen nuevos productos y servicios, agregando valor a nuestras exportaciones”, aseguró el ministro.

Señaló que el objetivo es que las inversiones contribuyan al crecimiento económico, generar empleos de calidad y atracción de capital humano. Con ese propósito, esta versión se ha articulado para que el evento coincida con el desarrollo de la Cumbre de Líderes de APEC, a realizarse en Shenzhen el 18 y 19 de noviembre, y así amplificar la presencia de Chile, además de reflejar la importancia de la relación con China.

La delegación incorpora por primera vez un grupo de diez empresas de base tecnológica convocadas, mediante convocatoria pública, por ProChile. Esta misión será complementada por la participación de representantes del sector público y privado, incluyendo una delegación de alto nivel de la Fundación Chilena del Pacífico y de SOFOFA.

Las exportaciones sin cobre ni litio de Chile a China en 2025 ascendieron a US$9.585 millones, un aumento de 5,2% respecto a 2024 y siendo el principal destino de los envíos chilenos. Asimismo, las cifras relacionadas a tecnología, la exportación de servicios a China alcanzó US$71 millones en 2025, un récord histórico, un 39% más que el año anterior, sector en el que este año se enfoca Chile Week China 2026.

En este sentido, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, comentó que “Chile Week China se ha convertido no solo en una plataforma de promoción, sino que un apoyo a la diversificación de las exportaciones chilenas. Las cifras muestran que la relación entre ambos mercados está evolucionando desde una lógica centrada en productos, hacia una que incorpora cada vez más talento, conocimiento y servicios de alto valor agregado, y queremos potenciar ese camino para los siguientes diez años”.

DESPLIEGUE DE CHILE CON AGENDA EN TRES CIUDADES CLAVE

Chile Week China 2026 recorrerá tres ciudades clave del ecosistema económico y de innovación chino. En Beijing se realizará la inauguración oficial del evento, junto con roundtables sectoriales de agroalimentos, tecnología, innovación e inversión, además de actividades de promoción comercial y visitas a importantes hubs tecnológicos como Zhongguancun y HICOOL.

En Shenzhen, uno de los principales polos globales de innovación y manufactura avanzada, se llevará adelante una agenda centrada en el ecosistema tecnológico chino, incluyendo visitas sectoriales a empresas de tecnología, minería, finanzas, ciudades inteligentes y bienes de consumo. También se realizará la cena “Sabores de Chile”, instancia de relacionamiento entre autoridades y líderes empresariales de ambos países.

Finalmente, en Shanghái, centro financiero y comercial de China, la agenda combinará actividades de innovación, promoción sectorial, inversión y alimentos, complementadas con visitas a empresas de tecnologías.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

PURANOTICIA