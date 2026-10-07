Canciller afirma que el objetivo de la adhesión al «Escudo de las Américas» es "que el crimen organizado y el narcotráfico salgan de Chile"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, participó en una sesión especial del Senado sobre la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas».

En su intervención, el canciller se refirió a la finalidad y los alcances de la participación de Chile en la iniciativa internacional, y aseguró que el objetivo del Gobierno es solo uno: “Que el crimen organizado y el narcotráfico salgan de Chile”.

En este sentido, el secretario de Estado agregó que la adhesión a la iniciativa impulsada por Estados Unidos se traducirá en “más información para actuar contra las bandas criminales, capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones, y mejor coordinación en las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú”.

Ante la sesión del Senado, también se refirió principalmente a cuatro aspectos relacionados con la iniciativa: la amenaza del crimen organizado transnacional como motivación de la participación de Chile; qué es lo que dice la declaración conjunta del Escudo de las Américas; los efectos sobre la soberanía de los países que forman parte de la iniciativa, y el marco jurídico de esta.

Finalmente, el ministro concluyó realizando dos compromisos ante la Cámara Alta: “El primero, que la ejecución de esta cooperación se hará siempre dentro del marco que establecen la Constitución, las leyes y los tratados vigentes de Chile. El segundo, que el Gobierno mantendrá informado a este Senado y a las comisiones que corresponda sobre los pasos que se den”.

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