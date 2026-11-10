Camioneros mantienen bloqueo parcial en la ruta 68 hacia Valparaíso y rechazan intervención del delegado Germán Codina

Sin una solución a la vista continúa la movilización de camioneros en la Ruta 68, luego de que las gestiones realizadas durante la mañana de este martes por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, no consiguieran que los transportistas depusieran la ocupación parcial de la autopista en dirección a Valparaíso.

La autoridad llegó al kilómetro 12 para conversar con los dirigentes y solicitarles que despejaran las pistas. Sin embargo, estos rechazaron abandonar el lugar y exigieron que se incorporara a las negociaciones el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, para abordar sus demandas sobre el encarecimiento de los combustibles.

La postura fue planteada por Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Transportistas Unidos, quien advirtió que "van a llegar mucho más vehículos, vienen en camino y antes que pase eso le comunicamos y le pedimos que interfiera para que venga el subsecretario y terminemos esto en buena forma".

El delegado presidencial respondió que realizaría las gestiones para contactar a Balmaceda, aunque recalcó que también debía resguardar la seguridad de quienes circulan por la carretera. "Voy a llamar al subsecretario, no tengo ningún inconveniente, pero también hay que garantizar el orden público y la seguridad de las personas", sostuvo el representante del Presidente en la región Metropolitana.

Por ahora, la manifestación mantiene a 15 camiones ocupando dos de las tres pistas disponibles, dejando solamente una habilitada para el tránsito. Esta situación ha provocado una congestión vehicular que alcanza aproximadamente los 5 kilómetros.

A esto se suma la advertencia de los dirigentes sobre la llegada de nuevos participantes provenientes de las comunas de Quilicura y San Bernardo, lo que podría aumentar la presencia de transportistas en el punto de movilización.

Frente a la continuidad del bloqueo en la ruta hacia Valparaíso y Viña del Mar, el delegado Codina tampoco descartó solicitar la intervención de Carabineros para despejar la carretera si no se consigue un entendimiento con los manifestantes, aunque aseguró que su primera opción seguirá siendo alcanzar una salida mediante el diálogo.

PURANOTICIA